Sixt VZ Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sixt als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sixt-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 47,17, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 41,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Sixt derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs (GD). Der GD200 des Wertes verläuft bei 95,04 EUR, während der Kurs der Aktie (90,15 EUR) um -5,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 88,83 EUR weist darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen über Sixt in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie von Sixt von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sixt mit einem Wert von 5,14 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,27. Dies entspricht einer Unterbewertung um 78 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.