Sixt VZ Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Aktie von Sixt wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Straße und Schiene" (KGV von 25,35) eine Unterbewertung um 80 Prozent signalisiert. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft werden kann.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Sixt in den letzten 12 Monaten bei -1,7 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 7,83 Prozent, was Sixt mit einer Rendite von 9,53 Prozent ebenfalls deutlich unterbietet. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an drei Tagen eine negative Stimmung vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sixt diskutiert. Aufgrund dieser positiven Diskussionen wird die Aktie von der Redaktion als "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse zeigt, dass es in letzter Zeit kaum starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu Sixt gegeben hat. Daher wird die Aktie mit einer "neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "schlecht" bewertet.

