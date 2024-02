Sixt VZ Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten Wochen konnte bei Sixt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird Sixt daher in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sixt ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Sixt als überkauft eingestuft wird, basierend auf dem RSI7 von 82,29 Punkten. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Sixt-Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sixt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 1,29 Prozentpunkte (4,75 % gegenüber 6,03 %).

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Einschätzung in verschiedenen Bereichen der Analyse für Sixt.