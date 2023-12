Sixt VZ Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs von Sixt hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche, die im Durchschnitt um 3,72 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet, dass Sixt im Branchenvergleich eine Underperformance von -5,42 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,75 Prozent hatte, liegt Sixt mit 4,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sixt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 1,94 Prozentpunkte (4,75 % gegenüber 6,68 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Punkt führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sixt-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 103,24 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 91 EUR liegt (-11,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 88,59 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 91 EUR liegt (+2,72 Prozent). Auf dieser Basis ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Sixt-Aktie.

