Sixt VZ Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Sixt-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 95,86 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 88,45 EUR liegt, was einem Unterschied von -7,73 Prozent entspricht, und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (89,86 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,57 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sixt liegt bei 50,45, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 liegt bei 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,14 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" ist, welcher 22,66 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".