Sixt-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten Wochen gab es bei Sixt keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf der Einschätzung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Sixt in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sixt liegt derzeit bei 82,29 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Sixt-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Sixt bei 5,14, was 77 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Wertpapier auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sixt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 97,92 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 86,4 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -11,76 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Sixt-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

