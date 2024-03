Sixt Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sixt-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI bei 56,93 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, da er bei 55 liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird die Sixt-Aktie als günstig betrachtet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 5,14 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 76 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Straße und Schiene" von 21.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sixt-Aktie am letzten Handelstag bei 87,25 EUR lag, was einen Unterschied von -9,21 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 96,1 EUR darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung für die Sixt-Aktie in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.