Sixt Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sixt-Aktie beträgt aktuell 71, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ist Sixt weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sixt auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,75 % aus, was 1,44 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,18 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sixt eine Performance von -1,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 7,07 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,76 Prozent im Branchenvergleich für Sixt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Sixt um 7,5 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Auf fundamentalen Grundlagen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sixt aktuell 5,14, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

