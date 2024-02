Sixt Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den letzten zwei Wochen wurde Sixt von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in letzter Zeit überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche erzielte Sixt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent, während der Durchschnitt in dieser Branche um 5,42 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,12 Prozent im Branchenvergleich für Sixt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,63 Prozent im letzten Jahr, wobei Sixt 4,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sixt derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 97,67 EUR, während der Kurs der Aktie bei 85,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 93,04 EUR bedeutet eine Abweichung von -7,67 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sixt aktuell 4, was eine negative Differenz von -1,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sixt von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

