Sixt-Aktie: dramatische Veränderungen im Unternehmen!

Die Deutsche Bank hat heute ihre Einschätzung für die Sixt-Aktie von “Kaufen” auf “Halten” reduziert. Der Grund hierfür sind Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Rentabilität des Unternehmens. Dieser Schritt veranlasste eine negative Reaktion auf die Aktie, da sie um 5,10 Prozent nach unten korrigierte. Konkret senkte die Deutsche Bank das Kursziel für Sixt von 160 Euro auf nur noch 125 Euro.

Das Analyseteam unter Leitung von Michael Kuhn betrachtet Sixt weiterhin als führendes Unternehmen in der Autovermietungsbranche. In den vergangenen zehn Jahren war es dem Unternehmen gelungen, alle Mitbewerber bezüglich der Rentabilität zu übertreffen und sich als Hauptnutznießer der Corona-Krise zu positionieren. Dank seiner Fähigkeit, die Schwächen anderer Wettbewerber auszunutzen und seine Expansion sowohl in den USA als auch...