Sixt Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmung unter den Anlegern zu Sixt hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verschlechtert, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen dominierten an acht Tagen, während nur an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser negativen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 98,58 EUR für die Sixt-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 88,55 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -10,17 Prozent, wodurch Sixt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 93,73 EUR unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Sixt auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Dividende liegt Sixt mit einer Ausschüttung von 4,75 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (5,94 %) niedriger. Die Differenz von 1,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungsänderung unter den Anlegern verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sixt-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Sixt kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt-Analyse.

Sixt: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...