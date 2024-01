Sixt Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Dividendenrendite von Sixt beträgt 4,75 Prozent, was 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sixt wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sixt liegt bei 72,08, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,31, was zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Sixt geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert des Unternehmens diskutiert. In Anbetracht dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Sixt basierend auf der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Sixt kaufen, halten oder verkaufen?

