Sixt Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sixt liegt bei 70,65, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,3 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Wer derzeit in die Aktie von Sixt investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 4,75 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,59 Prozentpunkten erzielen. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Sixt mit -1,7 Prozent um mehr als 8 Prozent darunter. Die Branche "Straße und Schiene" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,83 Prozent, während Sixt mit 9,53 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Sixt in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Sixt in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

