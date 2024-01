Sixt Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Analyse von Sixt-Aktien ergibt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und die technischen Indikatoren. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat die Aktie wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Schlecht" für Sixt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sixt derzeit bei 101,15 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 94,9 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, basierend auf einer Differenz von +2,59 Prozent. Insgesamt lautet die Einschätzung also "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Sixt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 25,37, was zu einer unterbewerteten Einschätzung führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale, mit einem Wert von 82,81, der zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, und einem RSI25 von 44,5, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Sixt.

Sixt kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt-Analyse.

Sixt: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...