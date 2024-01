Sixt Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Sixt verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,7 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 6,27 Prozent, was eine Unterperformance von -7,97 Prozent für Sixt bedeutet. Der "Industrie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 5,08 Prozent, wobei Sixt 6,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Sixt in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht erhält die Sixt-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 99,52 EUR mit dem aktuellen Kurs (93,15 EUR) vergleicht, was einer Abweichung von -6,4 Prozent entspricht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt dieser aktuell 94,21 EUR, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,13 Prozent) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für Sixt auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerbewertung wurde Sixt in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sixt-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 40, während der RSI für die letzten 25 Handelstage bei 58,6 liegt. Somit erhält Sixt auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien ein gemischtes Bild für die Sixt-Aktie, mit einer Unterperformance in Bezug auf den Branchen- und Sektorenvergleich, einer neutralen charttechnischen Bewertung und einer positiven Anleger-Stimmung.

Sollten Sixt Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sixt jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt-Analyse.

Sixt: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...