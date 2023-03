Zum guten Ergebnis trugen alle Segmente bei – Europa, Nordamerika und Deutschland. Zugpferd war aber Nordamerika (+55% auf 908 Mio. Euro), wobei die USA mittlerweile der größte Einzelmarkt von Sixt sind. „Die USA sind der größte Wachstumsmotor für die Zukunft des Konzerns“, unterstrich Alexander Sixt bei Zahlenvorlage. Nicht ohne Grund: Mit 34 Mrd. Euro Potenzial übertrifft der US-Markt alle globalen Märkte zusammen. Bis 2027 will Sixt daher die Marktanteile an den 50 wichtigsten US-Flughäfen auf 10% (aktuell: 3%; hinter Enterprise, Avis und Hertz) ausbauen. Durch den erfolgten Start in Kanada hat Sixt zudem einen weiteren Milliardenmarkt erschlossen. Die MDAX-Aktie (126,30 Euro; DE0007231326) liegt YTD 46% vorn. dog

Sixt bleibt ein Kauf. Stopp hoch auf 94,20 (81,75) Euro.