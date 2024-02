Sixt Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sixt war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie von Sixt heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Sixt mit -1,7 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Straße und Schiene" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,67 Prozent, wobei Sixt mit 8,36 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Sixt mittlerweile auf 98,8 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 92,05 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -6,83 Prozent zum GD200 und einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 93,92 EUR, was zu einem Abstand von -1,99 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung "Neutral".

Bezüglich der fundamentalen Analyse weist Sixt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".

