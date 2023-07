Sixt-Aktie: Kein Aufwärtstrend in Aussicht?

Die Deutsche Bank hat kürzlich eine detaillierte Analyse der Sixt-Aktie durchgeführt und dabei ihre Erwartungen leicht reduziert. Die vorherige Kaufempfehlung wurde zurückgezogen und anstelle dessen nehmen die Finanzexperten jetzt eine neutrale Position ein, allerdings mit einem Kursziel von 125 Euro, was noch immer ein gewisses Aufwärtspotenzial signalisiert.

Grund für diese eher gedämpfte Haltung ist die Erwartung, dass die Gewinne im laufenden Jahr eher sinken werden als steigen. Auch in den kommenden beiden Jahren sieht die Deutsche Bank nur begrenztes Wachstumspotenzial bei Sixt und rechnet daher mit einer weniger eindrucksvollen Entwicklung.

Sixt: Enttäuschende Aussichten für Anleger

Trotz allem wird Sixt jedoch als wahrscheinlich best geführte Firma in der Autovermietungsbranche gelobt. Es ist nicht so, dass die...