Sixt Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An zehn Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Sixt gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen aufeinander. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Sixt liegt bei 70,65, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 45,3 und wird als Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Anleger, die derzeit in die Aktie von Sixt investieren, können bei einer Dividendenrendite von 4,75 % gegenüber dem Branchendurchschnitt Straße und Schiene einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,59 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 liegt die Aktie von Sixt auf Basis der aktuellen Notierungen 80 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" (25,35) bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".

Sixt kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt-Analyse.

Sixt: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...