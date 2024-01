Sixt Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sixt-Aktie bei 94,65 EUR liegt, was einer Entfernung von -7,01 Prozent vom GD200 (101,78 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 91,16 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,83 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Sixt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich also für Sixt in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Ein Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt, dass Sixt mit einer Rendite von -1,7 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,54 Prozent, wobei Sixt mit 9,24 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Sixt mit 4,75 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (6,38 %) niedriger, was eine Differenz von 1,63 Prozentpunkten bedeutet. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Sixt kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sixt jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt-Analyse.

