Sixt Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse des Aktienkurses von Sixt zeigt, dass der aktuelle Kurs von 101,2 EUR um +11,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -0,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Sixt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sixt-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammenfassend liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Sixt.

Im Branchenvergleich hat die Sixt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,7 Prozent erzielt, was 7,32 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Straße und Schiene" beträgt 7,16 Prozent, und Sixt liegt aktuell 8,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sixt-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sixt jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sixt-Analyse.

Sixt: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...