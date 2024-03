Sixt Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Sixt in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie in den roten Bereich gerutscht ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die geringe Anzahl von Diskussionen über Sixt in den sozialen Medien und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu diesem Rating.

Wer derzeit in die Aktie von Sixt investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 4,75 % einen geringeren Ertrag von 4,17 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies ergibt eine negative Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sixt bei 5,14, was unter dem Branchendurchschnitt (23,26) liegt. Die Aktie gilt daher als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sixt derzeit +0,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -5,96 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.