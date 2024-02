Sixt Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Kennzahl, die die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen bewertet. Bei Sixt beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zu Sixt veröffentlicht wurden. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sixt liegt bei 68,25, was eine neutrale Bewertung ergibt. Dies gilt auch für den RSI25-Wert von 65,85 über einen Zeitraum von 25 Tagen.

In den letzten 12 Monaten erzielte Sixt eine Performance von -1,7 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Straße und Schiene"-Branche und dem "Industrie"-Sektor zu einer Unterperformance von -7,38 Prozent bzw. 4,78 Prozent führte. Dadurch wird Sixt in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

