Sixt Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sixt herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,73 Punkten und zeigt somit an, dass Sixt weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 49,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sixt-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Sixt bei 5,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,21 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Sixt wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Sixt mit einer Rendite von -1,7 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 7,3 Prozent, wobei Sixt mit 9 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

