Sixt Aktie: Einfach unglaublich

Der Autovermieter Sixt wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Bei der Dividende liegt das Unternehmen mit 4,75 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,72 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Beim Vergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Unterperformance von -1,7 % im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sektorwachstum von 2,4 %, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Jedoch zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie mit einem KGV von 5,14 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Straße und Schiene", was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

