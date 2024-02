Six Flags Entertainment Aktie: Das macht sprachlos!

Der gleitende Durchschnittskurs der Six Flags Entertainment liegt derzeit bei 24,22 USD, während der aktuelle Aktienkurs ebenfalls bei 24,22 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt und die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 24,76 USD, was einer Abweichung von -2,18 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat Six Flags Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,07 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -3,66 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Unternehmen durchschnittlich nur um -9,41 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Six Flags Entertainment mit -13,07 Prozent unter dem Durchschnitt von -9,01 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Six Flags Entertainment liegt bei 67,73 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Six Flags Entertainment ergibt die Untersuchung eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Six Flags Entertainment daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".