Six Flags Entertainment Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Per 23.08.2023, 09:07 Uhr wird für die Aktie Six Flags Entertainment am Heimatmarkt New York der Kurs von 21.71 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeiteinrichtungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Six Flags Entertainment mit einer Rendite von -15,52 Prozent mehr als 37 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 34,93 Prozent. Auch hier liegt Six Flags Entertainment mit 50,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,21 liegt Six Flags Entertainment unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 70,52 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Six Flags Entertainment beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 2,86 Prozent unter dem Mittelwert (2,86) für diese Aktie. Six Flags Entertainment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.