Six Flags Entertainment Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Six Flags Entertainment liegt aktuell bei 19,49, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Bereichs Hotels, Restaurants und Freizeit ist. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Six Flags Entertainment-Aktie liegt bei 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Six Flags Entertainment festgestellt werden. Obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat, wird die Veränderung des Stimmungsbildes als positiv bewertet.

Die Dividendenrendite von Six Flags Entertainment beträgt 0 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher gibt es von Seiten der Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

