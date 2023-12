Six Flags Entertainment Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Diskussionen über Six Flags Entertainment auf den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Six Flags Entertainment-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 32, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 40,14 auch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Six Flags Entertainment.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weder besonders viel noch wenig Beachtung erhält, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Six Flags Entertainment daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal eine positive, 3-mal eine neutrale und 2-mal eine negative Bewertung für Six Flags Entertainment abgegeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den aktuellen Kurs von 25,57 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 9,5 Prozent und ein mittleres Kursziel von 28 USD, was als eine "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".