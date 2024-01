Six Flags Entertainment Aktie: Kaum zu glauben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Six Flags Entertainment diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Six Flags Entertainment mit 14,09 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 36,57 Prozent aufweist, liegt Six Flags Entertainment mit 22,48 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Six Flags Entertainment liegt bei 56,88, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 56,88, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Six Flags Entertainment mit einem Wert von 19,49 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 50. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.