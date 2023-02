Six Flags Entertainment Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Für die Aktie Six Flags Entertainment stehen per 17.02.2023, 22:52 Uhr 28.96 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Six Flags Entertainment zählt zum Segment "Freizeiteinrichtungen".

Six Flags Entertainment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Six Flags Entertainment zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Six Flags Entertainment 2 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Six Flags Entertainment vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 28,96 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 30,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 37,67 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,68 liegt Six Flags Entertainment unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 74,26 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Six Flags Entertainment kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Six Flags Entertainment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Six Flags Entertainment-Analyse.

Six Flags Entertainment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...