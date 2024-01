Six Flags Entertainment Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Six Flags Entertainment-Aktie wird von Analysten bewertet, wobei 4 von 9 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft werden. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. In den letzten zwölf Monaten gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Six Flags Entertainment. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 28 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 21,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (23,05 USD) steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Gut".

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,49 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,76 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik der Six Flags Entertainment-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 23,05 USD -2,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -4,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Sollten Six Flags Entertainment Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Six Flags Entertainment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Six Flags Entertainment-Analyse.

Six Flags Entertainment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...