Six Flags Entertainment Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Six Flags Entertainment-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,17 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,84 USD, was einem Unterschied von +6,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 24,95 USD wird analysiert und zeigt einen ähnlichen Anstieg von +3,57 Prozent. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Six Flags Entertainment-Aktie für die einfache Charttechnik jedoch eine "gute" Bewertung.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen als "gut", 2 als "neutral" und 2 als "schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "neutral". Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 26,57 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,83 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "neutrale" Empfehlung ausgesprochen.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde die Aktie intensiver diskutiert, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist und zu einem weiteren "guten" Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Six Flags Entertainment mit 0 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,65 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "schlechte" Bewertung von den Analysten.