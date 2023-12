Six Flags Entertainment Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI für Six Flags Entertainment beträgt 65,12, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, liegt bei 45,09 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Beiträge der letzten zwei Wochen ergab eine eindeutig schlechte Einschätzung. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation, haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Six Flags Entertainment im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,09 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt sie damit 17,65 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich zu "Hotels Restaurants und Freizeit" kann die Aktie mit einer Überperformance von 14,37 Prozent punkten. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.