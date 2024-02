Six Flags Entertainment Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Dividendenpolitik von Six Flags Entertainment wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Six Flags Entertainment-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs mit 25,51 USD deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 24,2 USD liegt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Six Flags Entertainment-Aktie ist insgesamt negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich hauptsächlich mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Im Branchenvergleich erzielte Six Flags Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,57 Prozent, was eine Underperformance von -0,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Im Sektorvergleich lag die Rendite des Unternehmens um 0,37 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.