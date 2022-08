Six Flags Entertainment Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Six Flags Entertainment: Technische Analyse des Kurses Der Durchschnitt des Schlusskurses der Six Flags Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 36,52 USD. Der letzte Schlusskurs (23,6 USD) weicht somit -35,38 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (24,24 USD) liegt der letzte… Hier weiterlesen