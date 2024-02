Mit Sivers Semiconductors wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Sivers Semiconductors ist in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) um 26,83 Prozent gesunken und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. In den vergangenen 200 Tagen betrug die Distanz zum GD200 -36,09 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht" Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Sivers Semiconductors. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Sivers Semiconductors nur leicht mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Sivers Semiconductors geführt, während an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund des aktuellen positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert des RSI für Sivers Semiconductors beträgt 84,99, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 71, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.