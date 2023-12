Sivers Semiconductors Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Sentiment und Buzz rund um Sivers Semiconductors haben in den letzten Monaten zu einer mittleren Diskussionsintensität geführt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Sivers Semiconductors derzeit bei 6,96 SEK verläuft, was als schlecht eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,14 SEK und weist damit einen Abstand von -11,78 Prozent auf. Im Vergleich dazu verläuft der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,87 SEK, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sivers Semiconductors-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (42,06 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (44,97 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die zu einer guten Gesamtbewertung führt.