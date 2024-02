Sivers Semiconductors Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Sivers Semiconductors befindet sich laut der technischen Analyse derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200), die bei 6,37 SEK liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs von 4,818 SEK einen Abstand von -24,36 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 5,68 SEK liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -15,18 Prozent, die ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird die Sivers Semiconductors-Aktie auf Grundlage dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt wird Sivers Semiconductors daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, liegt bei 67,5 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 66,25 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut den Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Sivers Semiconductors in den sozialen Medien neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Sivers Semiconductors aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.