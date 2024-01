Sivers Semiconductors Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Sivers Semiconductors-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,74 SEK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,725 SEK, was einem Unterschied von -15,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,01 SEK wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-4,74 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Sivers Semiconductors-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger und die Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral, und in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 100 Punkte, was bedeutet, dass die Sivers Semiconductors-Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Dadurch wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.

Insgesamt erhält die Sivers Semiconductors-Aktie demnach sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.