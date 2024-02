Sivers Semiconductors Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sivers Semiconductors von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befassten. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sivers Semiconductors derzeit bei 6,28 SEK verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 4,314 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -31,31 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 5,52 SEK liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sivers Semiconductors-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 86,51 Punkten liegt. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Sivers Semiconductors zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Sivers Semiconductors.