Siv Capital Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel dient. Für die Siv Capital-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 55,56 lässt auf eine "Neutral"-Bewertung schließen. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Siv Capital.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Siv Capital war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Siv Capital aktuell auf 0,19 AUD, während die Aktie selbst bei 0,15 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,16 AUD, was einem Abstand von -6,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Siv Capital neutral sind. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund dieser Analyse.