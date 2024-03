Siv Capital Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse von Siv Capital zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Es gab in letzter Zeit keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,17 AUD für die Siv Capital-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,16 AUD, was zu einer schlechten charttechnischen Bewertung führt. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Siv Capital. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Siv Capital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (RSI25) Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Somit erhält Siv Capital insgesamt eine neutrale Bewertung in allen untersuchten Bereichen.