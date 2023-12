Siv Capital Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Siv Capital-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls bei 50, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Siv Capital basierend auf dem RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Siv Capital zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Siv Capital-Aktie sowohl im 200-Tage- als auch im 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien rund um Siv Capital war neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für Siv Capital basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.