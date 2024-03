Sitra Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sitra liegt bei 7,13, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Händlerbranche von 36 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als preisgünstig angesehen und erhält eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Sitra eine Rendite von -23,08 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Händlerbranche von -6,58 Prozent liegt Sitra mit 16,5 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Die Dividendenrendite von Sitra beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Sitra eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Sitra-Aktie bei 0,012 SGD liegt, was +20 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt um +20 Prozent darüber. Dadurch erhält die Sitra-Aktie in der einfachen Charttechnik eine gute Bewertung.