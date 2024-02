Sitra Aktie: Was war das denn?

In den letzten 12 Monaten konnte Sitra eine Performance von -23,08 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -8,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sitra im Branchenvergleich eine Underperformance von -14,56 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,55 Prozent im gleichen Zeitraum, und Sitra lag 17,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sitra ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Sitra-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sitra-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Aktuell bietet die Aktie von Sitra eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 4,69 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Konzerns.

In den sozialen Medien wurde Sitra in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf der Anleger-Stimmung wird daher eine "Neutral"-Einstufung generiert. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.