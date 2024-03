Sitra Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Sitra verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,08 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Sitra damit 16,2 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich "Händler" beträgt -9,49 Prozent, und Sitra liegt aktuell 13,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sitra-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 SGD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,012 SGD eine Abweichung von +20 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 SGD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls eine Abweichung von +20 Prozent darstellt. Auch hier wird die Sitra-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen also in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sitra mit einem Wert von 7,13 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche Wert der Branche "Händler" beträgt 36, was einem Abstand von 80 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie daher auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Sitra im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Händler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,72 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,72 % darstellt. Der niedrigere Ertrag führt somit zur Einstufung als "Schlecht".