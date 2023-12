Sitra Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Vergleich des Aktienkurses von Sitra mit der durchschnittlichen jährlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt, dass Sitra eine Rendite von -14,29 Prozent aufweist, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu beträgt die mittlere Rendite der "Händler"-Branche in den letzten 12 Monaten 0,74 Prozent, wobei Sitra mit 15,03 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der Entwicklung der Aktie im letzten Jahr erhält Sitra in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Händler) wird Sitra als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,13, was zu einem Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,01 führt. Auf fundamentaler Basis erhält Sitra daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sitra eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sitra daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sitra beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -4,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Händler" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sitra von den Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.