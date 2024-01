Sitoy-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie von Sitoy wird sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht positiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 3,94 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 32,79, was auf eine Unterbewertung hinweist. Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sitoy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,84 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,91 HKD lag, was einer Differenz von +8,33 Prozent entspricht. Ein ähnliches Bild ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,86 HKD liegt und somit eine Überbewertung von +5,81 Prozent signalisiert. Insgesamt erhält die Sitoy-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sitoy-Aktie liegt bei 33,33, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 32,14 und bestätigt somit das neutrale Rating. Insgesamt führt das zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Sitoy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 75 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt nur um 18,64 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +56,36 Prozent für Sitoy. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Sitoy-Aktie mit einer Überperformance von 71,54 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.