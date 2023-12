Sitoy Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sitoy-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da Sitoy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Sitoy-Aktie bei einer Dividendenrendite von 13,25 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 7,06 Prozentpunkten erzielen. Damit schneidet das Unternehmen hinsichtlich der Dividendenausschüttung mit einem "Gut"-Rating ab.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sitoy liegt bei einem Wert von 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,58 als unterbewertet gilt. Fundamentale Kriterien bestätigen somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet bezüglich der Sitoy-Aktie ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine positive Bewertung der Sitoy-Aktie hinsichtlich des RSIs, der Dividendenrendite und der fundamentalen Kriterien, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.